All'Arciconfraternita dei Pellegrini ultimo saluto a Milone

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Centinaia di persone - familiari, amici e colleghi di lavoro ma anche rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico e dell'imprenditoria - hanno dato nella mattinata di oggi, nella chiesa dell'arciconfraternita dei Pellegrini, l'ultimo saluto a Massimo Milone, l' ex direttore di Rai Vaticano, che è scomparso ieri mattina a 67 anni a causa di un malore improvviso.

Il rito funebre è stato presieduto dall'arcivescovo emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, che ha ricordato "le particolari doti umani e professionali di Milone", un uomo "generoso che attraverso la sua professione è stato al servizio della sua città".

"Se ci vogliamo bene non dobbiamo chiuderci in noi stessi, isolarci perchè solo parlando, proprio come faceva Massimo che sapeva usare sempre le parole più adeguate, si va avanti", ha aggiunto Sepe.

Presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'ex procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, oggi senatore del M5S.

Ma poi tanti colleghi. E tra questi moltissimi giovani per i quali Milone - sempre attento ad ogni particolare come è stato ricordato ancora - ha rappresentato un punto di riferimento.

Dopo le parole toccanti dei figli Andrea ed Alessandra è stato letto un messaggio di cordoglio del presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi. (ANSA).