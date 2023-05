A 17 anni picchiato ad Avellino da un gruppo di coetanei

(ANSA) - AVELLINO, 10 MAG - Accerchiato e brutalmente picchiato da cinque coetanei. È accaduto in pieno centro di Avellino, a due passi dalla sede municipale, e soltanto l'intervento di una pattuglia della Polizia di Stato, allertata dai residenti, ha evitato il peggio. La vittima, un 17enne residente in un comune vicino ad Avellino, ha riportato un trauma cranico e ferite al volto medicati al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" del capoluogo irpino. All'arrivo della Squadra Volante, i cinque giovani si sono dati alla fuga nelle stradine del centro storico.

Tra le ipotesi anche quella di una relazione del ragazzo osteggiata dal gruppo. Le indagini, tese a identificare degli aggressori, stanno accertando anche se si sia trattato di una programmata spedizione punitiva o se la violenza sia esplosa in seguito ad un diverbio.

L'aggressione in Piazza del Popolo è l'ultimo di una lunga serie di gravi episodi simili avvenuti nel centro della città con protagonisti ragazzi e ragazze giovanissimi.

Il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, è più volte intervenuto per condannare l'atteggiamento violento dei giovani richiamando alle rispettive responsabilità famiglie e istituzioni scolastiche.

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha annunciato l'implementazione delle telecamere di videosorveglianza nelle zone del centro storico della città e nei luoghi della movida.

