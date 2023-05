Siap ricevuto da prefetto Avellino, sospeso volantinaggio

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - Il prefetto di Avellino, Paola Spena, ha incontrato rappresentanti della Segreteria Regionale Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) Campania, insieme a quelli della Segreteria Provinciale di Avellino, per ascoltare le doglianze e le cause dello stato di agitazione proclamato da giorni dal personale. Stato di agitazione che domani, mercoledì 10 maggio, avrebbe dovuto dar luogo ad un volantinaggio pubblico ad Atripalda. Da tempo - si legge in una nota - il Siap denuncia il mancato rispetto delle norme contrattuali da parte dei vertici della Polizia Stradale di Avellino e del Compartimento Polizia Stradale della Campania e Basilicata.

Ma dopo oltre due ore di dibattito 'leale', 'acceso' e 'costruttivo' il Siap Campania e quello di Avellino hanno deciso di sospendere temporaneamente il volantinaggio, valutata la piena disponibilità da parte del Prefetto di Avellino di farsi parte attiva al fine di ricreare anche al Compartimento Stradale ed alla Sezione Stradale di Avellino un clima di reciproco riconoscimento dei ruoli e di leale collaborazione. "Auspichiamo che le nostre rivendicazioni saranno attentamente valutate per il bene dei colleghi e della Polizia di Stato da noi rappresentato, assicurando che continueremo a vigilare con massima attenzione sull' evolversi degli eventi" scrivono il segretario generale regionale Siap Rosario Bonavita e il segretario generale provinciale Pietro Russo. (ANSA)