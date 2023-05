Scudetto Napoli: l'attore Paolantoni nudo sul lungomare

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - L'attore Francesco Paolantoni nudo in via Caracciolo, sul lungomare di Napoli: aveva detto che lo avrebbe fatto, in caso di vittoria dello scudetto, ed oggi è successo.

Paolantoni, come si vede in alcuni video che circolano in rete, cammina con indosso solo una sciarpa del Napoli, scarpe da ginnastica e una pentola per coprirsi davanti. La camminata è durata un bel po', davanti agli alberghi del lungomare. Vicino a lui numerose persone divertite che hanno ripreso la scena coi telefonini.

Tanti i commenti sui social: "lo hai detto e lo hai fatto...

massimo rispetto maestro!", scrive uno dei suoi fan. (ANSA).