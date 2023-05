Giovani denunciati da carabinieri per droga e possesso armi

(ANSA) - AVELLINO, 09 MAG - Due giovani sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Nei controlli sono incappati un giovane di Mirabella Eclano (Avellino) e di Benevento. Il primo è risultato positivo al test tossicologico; il secondo è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, che sono stati sequestrati. Negli ultimi sette giorni, i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto al controllo di oltre 150 veicoli e alla identificazione di 250 persone, tre delle quali sono state proposte per il foglio di via. (ANSA).