Ercolano, Tenenza Carabinieri intitolata a Gennaro Niglio

ERCOLANO, 09 MAG - Taglio del nastro per la tenenza dei Carabinieri di Ercolano intitolata alla memoria del capitano, medaglia d'argento al valor militare, Gennaro Niglio.

La cerimonia oggi, nel piazzale della caserma. Comandante di Compagnia distaccata, Niglio era impegnato a Corbara (Salerno) nel 1982 in un'operazione di servizio in un locale dove vi erano due evasi accusati di gravi delitti e, benché ferito, reagiva con l'arma in dotazione insieme ad altri militari ferendo uno dei due e catturando entrambi. In quel contesto altri tre uomini furono arrestati e numerose armi e vetture sequestrate. Niglio perse la vita col grado di Generale di Brigata cucito sulle spalle, durante il comando della Regione Carabinieri Sicilia nel 2004 in un tragico incidente. "Ad Ercolano, così come nel Mezzogiorno, c'è bisogno della buona politica" ha detto il sindaco Ciro Buonajuto in un passaggio del suo discorso in cui ha ricordato i risultati conseguiti contro la criminalità e il racket negli anni scorsi in città "Una politica che sia capace di andare nelle scuole, capace di parlare ai bambini come avviene ora. Non scuola per scuola, ma aula per aula a spiegare loro che lo studio e la legalità rappresentano l'unico vero ascensore sociale e a spiegare che il futuro della nostra terra sta nel turismo, nella cultura, nella bellezza e nella legalità". Per l'impegno profuso nella lotta al racket, il sindaco oggi ha voluto conferire la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri nelle mani del comandante interregionale Ogaden gen. Corpo d'Armata Andrea Rispoli. Dopo aver ripercorso la carriera e le attività di Niglio e delle sue attività in zone complesse, ha detto: "Questa presenza dell'Arma al fianco del cittadino è un momento importante perché assicura un esempio, un segnale di legalità" ha detto il gen. Rispoli "Questo presidio che andiamo ad inaugurare con orgoglio, ci impone di rinnovare costantemente e garantire questa fiducia e di assicurare la legalità perché la fiducia è in stretta correlazione al concetto di legalità nel senso che la legge va rispettata e va fatta rispettare". Il taglio del nastro della Tenenza è stato affidato ad Assunta Sabatino, vedova Niglio.

