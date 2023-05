Corpo semi carbonizzato trovato nel Napoletano, indaga Ps

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il corpo semi carbonizzato di un 27enne è stato scoperto nel Napoletano, precisamente a Marigliano.

Il macabro ritrovamento è stato fatto in via Duchessa di Marigliano. Sulla scoperta sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato che sta cercando di ricostruire l'accaduto.

(ANSA).