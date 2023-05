Controlli antidroga nel Salernitano, due obblighi di dimora

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è l'accusa nei confronti di due persone, di 42 e 33 anni, residenti nella zona di Teggiano, in provincia di Salerno, controllate ad Atena Lucana dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sala Consilina.

Dopo una perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati 50 grammi di eroina, in parte suddivisa in dosi e confezionata in involucri di cellophane ed in parte occultata addosso ad uno degli indagati. Recuperato inoltre materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L'autorità giudiziaria di Lagonegro (Potenza) ha disposto, convalidando gli arresti, l'obbligo di dimora nel comune di residenza. (ANSA).