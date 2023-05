Bimba in crisi cardiaca salvata dai carabinieri nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - Tragedia scampata a Marigliano, in provincia di Napoli, dove una bimba di quattro anni in crisi respiratoria è stata salvata grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri.

L'episodio è accaduto alle 14 di ieri. Il cuore della piccola si ferma, come il suo respiro, a causa di una malattia congenita: i militari di Castello di Cisterna, giunti dopo una chiama delle educatrici al 112, la trovano immobile e priva di sensi, distesa su una panchina di una scuola dell'infanzia di via Pontecitra.

Circondano il corpicino della bimba e le praticano immediatamente una manovra toracica, provocandole un sussulto: il volto della bimba riprende colore. La distendono sul fianco, lei vomita ma è salva.

Nel frattempo arriva l'ambulanza che la porta in ospedale. La piccola ora sta bene ma rimarrà ancora ricoverata per qualche giorno. (ANSA).