'Passione' di Maurizio De Giovanni a bordo di Msc World Europa

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - Da Vincenzo Russo a Libero Bovio, da Salvatore Di Giacomo a Pasquale Buongiovanni: lo scrittore Maurizio De Giovanni ha portato il suo spettacolo 'Passione' anche a bordo dell'ammiraglia di Msc Crociere - la World Europa, come ogni lunedì nel porto di Napoli - insieme con Marco Zurzolo al sax, Carlo Fimiani alla chitarra, Marco de Tilla al contrabbasso e la voce di Marianita Carfora.

Nella voce narrante dello scrittore partenopeo le storie che hanno segnato le vite degli autori della canzone napoletana e la nascita delle melodie fra gioie e dolori nel segno dell'amore.

"Una nave è un ponte tra più luoghi e, quindi, anche un luogo che è un'ambasciata - ha detto oggi De Giovanni - portare un po' di storia della musica napoletana specie a persone che non sono abituate ad ascoltarla in maniera consapevole è molto importante. Alla base dei testi ci sono tante storie che relative alla vita di questi poeti che è giusto far conoscere.

Quando gli amici di Msc me lo hanno chiesto ho aderito immediatamente". Gli spettatori, dunque, hanno assistito ad un evento che ha suscitato emozioni, un viaggio nella canzone classica napoletana con un omaggio agli autori che hanno creato capolavori famosi in tutto il mondo.

Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, spiega così il senso dell'iniziativa culturale: "Vorremmo che in qualche modo la nostra ammiraglia - la nave più ecologica nell'industria delle crociere, la più grande della flotta Msc, con 2600 cabine per quasi 8mila ospiti e 2mila persone di equipaggio - il lunedì possa essere aperta alla città. Vorremmo portare a bordo della nave le migliori eccellenze del territorio per raccontare le straordinarie peculiarità da raccontare nel mondo". Insomma "un palcoscenico per aiutare la nostra splendida Napoli e la nostra meravigliosa regione a crescere nel mondo; Msc Crociere intende aprirsi ai suoi territori di riferimento con eventi di natura culturale che coinvolgano le comunità locali". "Maurizio de Giovanni - ha concluso Massa - è una delle voci più caratterizzanti della cultura partenopea, e la sua presenza rende particolarmente prestigiosa l'iniziativa voluta da Msc Crociere". (ANSA).