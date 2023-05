Musica, domani a Napoli Matteo Mancuso

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - Si esibirà domani a Napoli, presso gli spazi di Foqus (ore 21:30), il giovane musicista Matteo Mancuso, in giro in Italia con il suo "Live Tour 2023".

Nonostante la sua giovane età, classe '94, è considerato un virtuoso della chitarra, in Italia come all'estero. Ha ricevuto plausi e attestazioni di stima, tra gli altri, da Dweezil Zappa, Joe Bonamassa e Stef Burns.

Mancuso, artista poliedrico, spazia dalla chitarra classica, a quella elettrica, sulla quale ha sviluppato una personale tecnica esecutiva con le dita, che gli permette un linguaggio musicale molto originale. A salire sul palco con il giovane palermitano, Stefano India al basso e Giuseppe Bruno alla batteria. Previsto per il prossimo mese di giugno l'uscita del suo primo album di inediti.

Il chitarrista americano Al Di Meola ha detto di lui: "Un talento assoluto: ci vorrebbero due o tre vite per imparare anche per uno come me a improvvisare così bene alla chitarra come lui". E altrettanto Steve Vai ha dichiarato: "L'evoluzione della chitarra è al sicuro nelle mani di musicisti come lui che rappresentano un nuovo livello per il tono, per la precisione nel tocco e la scelta delle note".

Dopo la tappa di domani, toccherà il 10 a Cosenza, l'11 a Bari e il 12 maggio a Roma, concerto che chiude il tour. (ANSA).