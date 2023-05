Morto l'uomo dato alle fiamme l'anno scorso nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - È deceduto Nicola Liguori, il 36enne dato alle fiamme la notte tra il 30 giugno e il primo luglio del 2022 a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, mentre era al telefono con la fidanzata seduto su una panchina.

L'uomo ha trascorso tutti questi mesi ricoverato nei reparti grandi ustionati degli ospedali di Bari e del Cardarelli di Napoli.

Sotto processo, per quello che finora era un tentato omicidio, c'è Pasquale Pezzella, arrestato qualche giorno dopo il grave episodio. "Adesso - spiega Fernando Pellino, avvocato dell'imputato - il processo in corso a Tribunale di Napoli Nord proseguirà davanti alla Corte di Assise ma per omicidio".

(ANSA).