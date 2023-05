L'Empoli batte la Salernitana

(ANSA) - EMPOLI, 08 MAG - Seconda vittoria casalinga consecutiva per l'Empoli che supera 2-1 la Salernitana al 'Castellani'. Campani che erano imbattuti da dieci turni (8 pareggi e due vittorie), avevano perso con Sousa in panchina solo alla prima gara del portoghese, in casa con la Lazio che andava a mille. A fermare i granata c'è riuscita adesso anche la squadra di Zanetti nella partita forse più importante dell'anno, quella che regala una salvezza virtuale: manca solo un punto per la matematica. Insomma Serie A ipotecata anche per la prossima stagione.. Per i toscani lunedì sera c'è la Sampdoria a Marassi, la Salernitana affronterà nel prossimo turno l'Atalanta. (ANSA).