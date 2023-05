L'Anema e Core in trasferta allo stadio Maradona

(ANSA) - CAPRI, 08 MAG - Gianluigi Lembo e la band Anema e Core in trasferta…al Maradona per la grande festa dello scudetto a Napoli organizzata dalla SSC.Napoli e la Famiglia De Laurentiis per festeggiare insieme alla squadra, ai massimi dirigenti e l'allenatore Spalletti il terzo e tanto atteso scudetto. La location dove si è esibito il re dei tifosi e patron dell'Anema e Core, Gianluigi Lembo e la sua band caprese, è stata la vippissima sala champions tutta illuminata d'azzurro, con Napoli da scenario, decorata con cimeli, foto e gigantografie degli storici calciatori azzurri, sembrava di essere a Capri , nella mitica Taverna Anema e Core , creatura del tifosissimo Guido Lembo, che proprio al Napoli volle dedicare una canzone " Napul'è", oggi interpretata dal figlio Gianluigi, con cui condivideva la passione calcistica oltre che musicale, cantata in coro con un abbraccio fraterno con il Presidente Aurelio De Laurentiis, e il mister Spalletti, ai quali Gianluigi ha ceduto il microfono per fare intonare a loro il brano del cuore. Forte emozione nella sala azzurra al Maradona e la serata è continuata mantenendo l'aria di festa con altri classici della canzone napoletana, l'immancabile 'O Sudato 'Nnamurato, Tammurriata Nera un classico interpretato da Stefano Ceci, grande amico del Pibe De Oro, si è aggiunto anche Cristiano Giuntoli il direttore sportivo della squadra Campione d'Italia. Poi gran finale con Gianluigi che incitava giocatori, ospiti, la Famiglia De Laurentiis, e dirigenti a intonare il tormentone che ha caratterizzato questo campionato "Oleò,Olè, Diego". Un'atmosfera che ha rievocato quello dell'Anema e Core caprese che si è conclusa poi con la foto di rito con ospiti e calciatori ormai Campioni d'Italia, tra questi Osimhen, Kim Min-Jae, Anguissa, Ndombele e con Aurelio e la famiglia De Laurentiis. (ANSA).