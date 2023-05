Ischia, controlli e denunce dei carabinieri nel weekend

(ANSA) - ISCHIA, 08 MAG - I carabinieri della compagnia di Ischia hanno effettuato una articolata serie di controlli durante il weekend mirati soprattutto al gran numero di passeggeri e veicoli sbarcati sull'isola con navi ed aliscafi in arrivo dalla terraferma, identificando oltre 200 persone e verificando numerosi veicoli.

Denunciato un 50enne di Bacoli, individuato e identificato appena sbarcato da un traghetto proveniente da Napoli: l'uomo è stato sottoposto a fermo di identificazione poiché sprovvisto di documenti e poi denunciato perché gravemente indiziato di due furti commessi sull'isola che avevano avuto una vasta eco sui social: il furto di uno scooter Honda SH 300, avvenuto lo scorso 19 aprile, ed un furto in appartamento compiuto a Barano,d ove venivano asportati soldi in contanti e carte di credito. L'uomo è stato riconosciuto quale autore dei reati, per andatura e corporatura, comparando le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisiti, anche grazie al fatto che all'atto del controllo aveva indosso gli stessi indumenti utilizzati durante i due furti. Nella circostanza, l'uomo è stato proposto per applicazione del provvedimento del foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola di Ischia Sono stati denunciati quindi due romeni due romeni di 69 e 63 anni e un 69enne di Casamicciola Terme, tutti già noti alle forze dell'ordine, che avevano rubato una bombola di gas in un parcheggio a Forio: i tre sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e la refurtiva è stata recuperata e restituita al rivenditore.

I militi hanno anche controllato una discoteca di Casamicciola di cui è stato denunciato il titolare per non aver rispettato i limiti di capienza massima imposta dalla normativa. Infine 3 persone segnalate alla Prefettura per uso di droghe e non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada, molte per guida senza copertura assicurativa e per divieto di accesso(ANSA).