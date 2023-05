Insieme per Sarno, la partita del ricordo

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Insieme per Sarno per non dimenticare: è lo slogan che accompagnerà la partita di calcio in programma il 9 maggio allo stadio Squitieri a Sarno (Salerno) a partire dalle 10.30 . Sul campo si incontreranno la Nazionale Italiana Calcio Attori 1971, una rappresentativa Sarnese, personaggi del mondo dello spettacolo, delle forze dell'ordine.

A distanza di venticinque anni dall'alluvione che colpì il comune del Salernitano, i promotori ne tengono viva la memoria con una partita che avrà scopo benefico. L'evento ha il gratuito patrocinio del Comune di Sarno rappresentato dal sindaco Giuseppe Canfora. "Devis Sportitalia, l'Associazione di Promozione Sociale ACAH - All Cops Are Heroes, Love Cup ed ASD Sarno per lo Sport promotori dell'evento, hanno coinvolto tutte le realtà del territorio con in testa il Comune di Sarno, a dare lustro la Segreteria Regionale della Campania del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia guidata dal segretario Rosario Bonavita" dicono in una nota Francesco Paolo Russo (ACAH), Alex Bucci (Love Cup) e Sebastiano De Vivo deus ex machina della manifestazione (Devis Sportitalia). L'evento, caratterizzato da grande divertimento, sport, spettacolo e solidarietà, permetterà di raccogliere fondi a sostegno dell'Associazione Insieme si Può ed AISLA. Per l'occasione sono stati invitati anche Prefetto ed il Questore di Salerno e tutti i sindaci dei paesi dell'Agro sarnese-nocerino. (ANSA)