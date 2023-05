Giovane di 20 anni ferito da coetanei ad Ercolano

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - Un giovane di 20 anni è stato ferito con un'arma da taglio da alcuni coetanei in via Marittima, nel comune di Ercolano. Le motivazioni sono ancora poco chiare ma certamente - spiegano i Carabinieri - che non sono imputabili ai festeggiamenti dello scudetto.

Il giovane è stato portato all'Ospedale del Mare dove sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Poggioreale e quelli della tenenza di Ercolano.

Per il 20enne 10 giorni di prognosi per ferita d'arma da taglio in regione anteriore coscia destra e regione posteriore coscia destra e spalla sinistra.

Indagini in corso per chiarire la dinamica. (ANSA).