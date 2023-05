Giornata della Croce Rossa, De Luca riceve la bandiera

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - L'impegno nell'emergenza Covid ma anche il soccorso nelle zone alluvionate e nella guerra in Ucraina. Cosi' oggi, 8 maggio, nella ricorrenza della sua giornata mondiale la Croce Rossa celebra con oltre 15 milioni di volontari le attivita' messe in campo al fianco di chi soffre.

A Napoli, nella sede della Croce Rossa in via Tommaso d' Aquino, il presidente della Cri Campania Stefano Tangredi dopo aver accolto il governatore Vincenzo De Luca, ha posto l'attenzione sul lavoro 'straordinario' svolto durante la pandemia insieme ai volontari impegnati negli hub vaccinali nonche' nella consegna di numerosi pacchi alimentari ai piu' indigenti. "Il nostro lavoro straordinario ci deve rendere fieri e la presenza qui della Regione testimonia il nostro impegno" ha detto Tangredi. "Speriamo che questo possa essere l' inizio di una collaborazione piu' fitta con l' istituzione. Noi facciamo parte della colonna mobile regionale di Protezione Civile coi nostri volontari, con la nostra delega alle emergenze per la parte sanitaria. Siamo partner della Regione con un progetto, finanziato da Fondazione Sud, che ci sta impegnando nelle zone interne a cavallo tra i monti della Daunia in Puglia e le Valli del Fortore: stiamo cercando di portare un po' di attivita' sanitaria anche in quelle zone lontane dal centro".

Nel ripercorrere le tappe dell' emergenza pandemica che ha imposto la chiusura delle scuole, il presidente della Regione Campania ha aggiunto: "Abbiamo retto. Siamo oggi la Regione d' Italia che ha la percentuale più bassa di morti per covid in relazione alla popolazione. E questi risultati sono il frutto di un impegno straordinario che abbiamo messo in campo tutti insieme e grazie a voi". Parole accolte da applausi "E' un' occasione per ringraziarvi per il lavoro fatto non solo per il covid ma anche per i disastri idrogeologici e terremoti, per il lavoro di supporto nei Pronto Soccorso". Al termine dell' evento Tangredi ha consegnato la bandiera della Croce Rossa e al Presidente De Luca. (ANSA).