Conferita cittadinanza onoraria all'Esercito Italiano

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 08 MAG - E' stata conferita la cittadinanza onoraria di San Giorgio a Cremano (Napoli) all'Esercito Italiano, rappresentato dal Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Nicola Tota, Comandante del Comando Forze Operative Sud. Il riconoscimento risale al 14 ottobre 2021, quando il Consiglio comunale votò all'unanimità la proposta. Per oltre 70 anni sul territorio è stata presente la Caserma Antonio Cavalleri, scuola di trasmissione e punto di riferimento per molti militari provenienti da ogni parte d'Italia. Ma, anche dopo la dismissione della Caserma, il personale è stato vicino alla comunità di San Giorgio in diversi eventi tra i quali il Giorno del Gioco, che si concluderà mercoledì 10 maggio.

La cerimonia si è svolta nella sala Aldo Moro del Consiglio Comunale alla presenza di Michele Carbone, presidente del Consiglio comunale, consiglieri di maggioranza e opposizione, assessori, dirigenti, rappresentanti delle forze dell'ordine e dei bambini dell'Istituto Comprensivo Massaia accompagnati dal dirigente scolastico Enzo De Rosa. "I bambini di San Giorgio a Cremano" ha detto il sindaco Giorgio Zinno "hanno sempre guardato le Forze Armate con familiarità, considerandoli 'amici' in cui riporre grande fiducia. La disponibilità e l'accoglienza del Generale sono state il valore aggiunto durante questa mattinata che si è conclusa con la visita presso Villa Bruno, per ammirare il nostro patrimonio storico-artistico". (ANSA)