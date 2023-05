Comune ordina sgombero parcheggio sotto Reggia di Caserta

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - Il Comune di Caserta ha emesso un'ordinanza in cui intima al Consorzio Cogein di sgomberare entro 15 giorni il parcheggio Carlo III, situato sotto piazza Carlo di Borbone, dove c'è l'ingresso principale della Reggia di Caserta. Il provvedimento è stato firmato dal dirigente comunale Luigi Vitelli, e arriva al termine di una vertenza durata anni, in cui il Comune è riuscito a vincere tutti i ricorsi presentati dalla società dell'imprenditore Mario Granata.

La decisione crea però un problema di non poco conto, visto il Parcheggio Carlo III era fondamentale per i turisti che vanno alla Reggia Vanvitelliana, in questa primavera presa d'assalto; con la chiusura ancora in atto dell'altro parcheggio dell'ex caserma Pollio, e la certa chiusura del Carlo III, entro inizio giugno non vi saranno più aree per la sosta attorno al museo patrimonio dell'Unesco. (ANSA).