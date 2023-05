Ambiente:20 nuove spazzatrici per pulire le strade di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAG - Venti nuove spazzatrici per le strade di Napoli. Sono i mezzi che a breve verranno immessi in circolazione e con i quali verranno effettuate le attività di pulizia delle arterie in gran parte della città. Come informa Velia Ambiente, che in collaborazione con Asia Napoli e Comune ha esposto uno degli modelli ai recenti Stati Generali sull'Ambiente in Campania, si tratta di spazzatrici ''eco'', che andranno ad implementare la flotta di automezzi impiegata per il servizio di spazzamento.

Velia Ambiente è infatti affidataria di questi servizi per conto proprio di Asia Napoli nelle zone del centro cittadino come il quartiere San Ferdinando, Chiaia, il lungomare, Mergellina e Posillipo, ma anche Agnano, Fuorigrotta e Pianura. Sarà proprio in queste aree che entreranno in funzione le venti spazzatrici di ultima generazione.

''Le prime sono già state impiegate - spiegano da Velia Ambiente - soprattutto in questi giorni di festa per lo scudetto, per ripulire le strade di Napoli dopo le manifestazioni di gioia del popolo azzurro per la vittoria del campionato della squadra di Spalletti''. Nel giro di qualche settimana, l'affidataria allargherà la flotta fino ad arrivare a un numero pari a venti spazzatrici. ''Si tratta di modelli di ultima generazione - proseguono da Velia Ambiente - capaci di coniugare efficienza nelle attività di spazzamento quotidiano e rispetto dell'ambiente. Le macchine che entreranno in funzione sono dotate di un motore silenzioso, riducendo di almeno il 30% i rumori rispetto ai modelli precedenti, oltre a contare su emissioni bassissime rispettando la normativa Euro 6d''.

