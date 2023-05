Vigile del fuoco ferito durante lo spegnimento di un incendio

(ANSA) - CASERTA, 06 MAG - Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento di un rogo sviluppatosi in un'azienda di scarpe nell'area industriale di Carinaro, nel Casertano.

Il pompiere del Comando di Caserta è stato investito da una deflagrazione avvenuta durante l'incendio, ed è stato trasportato all'ospedale Moscati di Aversa per gli accertamenti, ma le sue condizioni non risultano preoccupanti.

L'incendio nel capannone di 2.500 metri quadrati non è stato ancora spento, ma è sotto controllo.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto poco prima delle 14, allertati da alcuni cittadini, con diverse squadre ed autobotti, un'autoscala e un carro schiuma. Al loro arrivo il capannone era totalmente avvolto dalle fiamme con una grossa nube nera ben visibile da lontano. (ANSA).