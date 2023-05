Sud: Manfredi, le risorse ci sono, serve organizzazione

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - "Se abbiamo le idee chiare, le risorse ci sono. Il problema è che dobbiamo spenderle bene e nei tempi giusti e per fare questo ci vuole organizzazione della pubblica amministrazione, meno regole perché il sistema burocratico è soffocante e serve capacità amministrativa e di direzione politica che vada al di là degli schieramenti". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso del suo intervento al convengo 'Giovani, lavoro, futuro' promosso dalla Fondazione Merita in collaborazione con Cdp e Intesa Sanpoalo.

Il sindaco ha sottolineato che "ci sono molti giovani che vogliono tornare a vivere a Napoli. Ci vogliono investimenti che portino qui imprese di qualità e oggi farlo è più facile perché c'è una smaterializzazione del lavoro ma - ha aggiunto - dobbiamo anche creare una qualità della vita che consenta a chi vuole tornare di trovare uno standard di vita che sia quello di grandi città".

Secondo Manfredi, "non ci possiamo accontentare del sole, del mare e del buon cibo: dobbiamo avere servizi e strutture scolastiche e una buona qualità dei trasporti. Questa è la vera scommessa del Sud".