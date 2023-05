Sorrentoshire in festa per l'incoronazione di re Carlo III

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - E' festa a Sorrento, la città della costiera legata da un filo lungo oltre mezzo secolo con i cittadini britannici, che la amano, per l'incoronazione del re Carlo e della consorte Camilla. Il sindaco della città, Massimo Coppola, ha fatto esporre la bandiera inglese dal balcone del palazzo comunale: adesso sventola assieme a quella dell'Italia e della città campana.

Il rappresentante dei rapporti internazionali della Fondazione Sorrento, Tonino Fiorentino, a nome del presidente Gian Luigi Aponte e dell'ad Alfonso Iaccarino, ha inviato una lettera di congratulazioni all'ambasciatore inglese Edward Liewellyn. Ma anche nelle case dei circa cento residenti inglesi a Sorrento è festa: a pranzo ci saranno una serie di pietanze preparate per l'occasione, come la "Coronation Quiche". Un modo per rinsaldare i rapporti che affondano le radici dal Grand Tour ad oggi tra le due realtà.

A Sorrento vengono in vacanza dal Regno Unito almeno 30 mila persone a stagione, occupando oltre il 20 per cento del flusso turistico totale. Sono tanti gli inglesi che hanno festeggiato anche 30 anni e più di vacanza sorrentina: l'estate scorsa il sindaco premiò un'insegnante del Lancashire, Marjorie Prescott, 81 anni, che da 50 torna a Sorrento per le sue vacanze estive.

