Scudetto Napoli: anche Capodimonte si veste d'azzurro

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Il Museo di Capodimonte si tinge di azzurro per celebrare il terzo scudetto del Napoli. La facciata della Reggia voluta da Carlo di Borbone per accogliere la collezione della madre Elisabetta Farnese resterà accesa sul lato del Belvedere anche domenica sera, dopo la partita Napoli-Fiorentina, per festeggiare il trofeo atteso da 33 anni.

(ANSA).