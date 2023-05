Schiacciato dal camion, muore un meccanico nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 06 MAG - E' morto schiacciato dal camion che stava riparando. La vittima un meccanico 52enne di Castelfranci, in provincia di Avellino, morto sul colpo all'interno della sua autofficina. Inutile l'intervento dei sanitari del 118.

Il pesante automezzo, per cause in corso di accertamento, sarebbe scivolato dai sostegni, travolgendo così il meccanico.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Montella (Avellino).

Su disposizione della Procura del capoluogo irpino, la salma è stata trasferita all'ospedale "Moscati" di Avellino. (ANSA).