Scappano armati a bordo di uno scooter, arrestati

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Scappano a bordo di uno scooter, puntando la pistola contro gli agenti di polizia che li inseguono. Bloccati, uno tenta di fuggire ma viene fermato da un agente che per farlo desistere spara un colpo in aria. E' successo la scorsa notte, a Napoli.

I due, di 19 e 23 anni, napoletani, sono stati arrestati per detenzione, porto illegale di arma, esplosione di colpi di arma da fuoco, resistenza a pubblico ufficiale, e denunciati per ricettazione.

I fatti risalgono alla notte scorsa quando gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, vedono due scooter in via Volta, ognuno con a bordo due persone, procedere a forte velocità. I conducenti, alla vista della volante, hanno accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l'alt. Ne è nato un inseguimento durante il quale uno dei due mezzi è riuscito a far perdere le tracce, mentre il passeggero dell'altro scooter, all'altezza del cavalcavia di via Argine, ha estratto una pistola puntandola contro i poliziotti, che però sono riusciti a raggiungere e a fermare lo scooter. Il passeggero è stato disarmato di una pistola calibro 7,65, priva di cartucce, risultata rubata, mentre il conducente ha tentato di darsi alla fuga a piedi ma un agente, dopo aver esploso un colpo in aria per farlo desistere, lo ha bloccato.

Lo scooter è risultato rapinato la notte scorsa in via Ausilio. La polizia ha anche accertato che i due giovani, poco prima, avevano esploso in aria diversi colpi di arma da fuoco in piazza Volturno per poi allontanarsi velocemente verso piazza Garibaldi, ma erano stati notati da un agente, libero dal servizio, che aveva segnalato il fatto alla centrale operativa.

