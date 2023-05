Perquisizioni per gli scontri al Dacia Arena

(ANSA) - UDINE, 06 MAG - Sono stati individuati alcuni dei presunti responsabili degli scontri allo stadio Dacia Arena, durante i festeggiamenti dello scudetto del Napoli, perquisizioni sono in corso a carico di alcuni ultras da parte della Polizia che ha visionato i filmati di quei minuti. Il Questore di Udine, Alfredo D'Agostino, ha confermato all'ANSA che "c'è un'attività in corso: sarà la Procura della Repubblica a rendere noto l'esito dell'inchiesta e a informare sui provvedimenti adottati".

"Ciò che è successo a seguito dell'invasione di campo dei tifosi napoletani, per gioire della vittoria dello scudetto e quindi senza alcun intento belligerante, è di una gravità indicibile. Non è accettabile il silenzio delle istituzioni napoletane: i tifosi sono cittadini di Napoli e vanno tutelati dalle istituzioni nazionali e ancor di più da quelle locali". Lo affermano i consiglieri comunali di Forza Italia Napoli Salvatore Guangi e Iris Savastano. "Esprimiamo solidarietà - aggiungono - nei confronti di quanti hanno subito violenza dai tifosi di Udine e con urgenza chiediamo al Prefetto e al Sindaco di Napoli di attivarsi con i corrispettivi udinesi per sincerarsi che tali soggetti vengano sanzionati per la loro violenza inaudita". (ANSA).