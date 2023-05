Musica: giovedì a Scampia 'Pulcinella-Contraddizioni napoletane'

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Nuova tappa per la rassegna 'I Concerti per Federico' realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli dopo il Concerto di Primavera nel Galoppatoio della Reggia di Portici. E' in programma, infatti, giovedì prossimo, 11 maggio (ore 18), 'Pulcinella - Contraddizioni napoletane' nel nuovo Complesso Scampia dell'Ateneo federiciano.

"Un concentrato di ritmo, voci, colori ed emozioni diverse - annunciano gli organizzatori - attraverso il millenario universo della musica partenopea in cui la Nuova Orchestra Scarlatti è affiancata dalla voce popolare e le tammorre di Giusy Lo Sapio, dal soprano Chiara Polese e dal clarinettista Gaetano Russo.

Un concerto fra 'tradizioni' e 'contraddizioni' della nostra storia, dal duecentesco Ritornello delle lavandare del Vomero, che ritornerà più volte come un leitmotiv rielaborato nel tempo, fra natura e cultura, a brillanti pagine operistiche del Settecento e a gemme della canzone napoletana: Pergolesi, Cimarosa, Donizetti, Mercadante e altri ancora". Un tour musicale "vario e avvincente, animato dalla contaminazione continua tra colto e popolare, passato e presente, movimentato e coinvolgente dalla prima all'ultima nota, quella di una modernissima versione della magica Cicerenella" si sottolinea.

