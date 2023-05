Maison Cilento 1780 dedica cravatta e foulard a Carlo III

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - La Maison Cilento 1780, storico marchio partenopeo di eleganza sartoriale italiana, festeggia l'incoronazione di re Carlo III con una cravatta e un foulard.

Nell'occasione della cerimonia a Londra sono state infatti dedicate una cravatta speciale, rigorosamente in pura seta color blu navy e confezionate a mano nei laboratori napoletani e un foulard di seta. Gli accessori sono caratterizzati rispettivamente da disegni emblematici: la bandiera del Regno Unito con la classica Union Jack riportata lateralmente che rientra nella collezione dedicata alle cravatte del mondo.

Inoltre per le donne un foulard di seta con i colori britannici e le bandiere a fare da contorno al disegno a quadri.

"Sono onorato - dice Ugo Cilento - di poter festeggiare con una cravatta e un foulard l'incoronazione di Re Carlo in linea con la storica collaborazione tra la nostra azienda e prestigiose aziende britanniche di tessuti e calzature che nel corso dei decenni si è ulteriormente rafforzata. Un legame speciale lega Napoli a Londra da sempre nel segno dello stile e dell'eleganza". (ANSA).