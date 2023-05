Festa scudetto: Manfredi, per domani dispositivo più leggero

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - "C'è una riunione in corso tra Prefettura e Questura per valutare quali saranno le limitazioni al traffico di domani. Si immagina un dispositivo più leggero per il centro anche perchè il clou degli eventi saranno a Fuorigrotta e quindi anche le forze di sicurezza verranno maggiormente concentrate in quell'area". Lo ha detto il sindaco id Napoli, Gaetano Manfredi, in vista del match di campionato di domani allo stadio Maradona tra Napoli e Fiorentina, partita che rappresenterà la festa del pubblico con la squadra peer la conquista dello scudetto.

Intanto Ente Autonomo Volturno che, con una nota, fa sapere che domani "in occasione della partita di calcio Napoli-Fiorentina, ha predisposto il rafforzamento dei servizi ferroviari sulle linee flegree (Cumana e Circumflegrea) e sulla metropolitana Piscinola-Aversa, con prolungamento orario sino alla mezzanotte''.

Allo stesso tempo Eav annuncia che ''le altre linee ferroviarie rispetteranno il normale orario di esercizio''.

Tutte le informazioni e gli orari sono disponibili sul sito www.eavsrl.it (ANSA).