Ferlaino acclamato a Largo Maradona

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Il presidente del Napoli dei due primi scudetti, Corrado Ferlaino si è recato oggi in visita nei Quartieri Spagnoli al Largo ribattezzato 'Maradona', luogo culto della tifoseria del Napoli, dove sulla facciata di un edificio è dipinto un murale che raffigura il campione argentino. Ferlaino è stato lungamente acclamato dai tanti tifosi presenti al grido di "Presidente, c'è solo un presidente".

Anche oggi sono state migliaia le persone che si sono recate in una sorta di pellegrinaggio laico nel luogo diventato punto di riferimento per tutti i tifosi del Napoli. Presenti davanti al murale raffigurante Maradona anche tantissimi turisti, molti dei quali con indosso la maglia azzurra del Napoli, che in questi giorni di festa collettiva non si sono fatto mancare una visita a un luogo che è ormai diventato un simbolo della città.

Poi l'inattesa visita di Ferlaino, acclamato come una star.

