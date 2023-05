Arrestate cinque persone per gli scontri al Dacia Arena

(ANSA) - UDINE, 06 MAG - La risposta di inquirenti e investigatori al brutto spettacolo dell'aggressione dei tifosi dell'Udinese a inermi adulti e ragazzini che stavano pacificamente festeggiando lo scudetto del Napoli, è dura. Oggi la polizia ha arrestato cinque persone per gli incidenti di due sere fa allo stadio Dacia Arena. I responsabili dell'aggressione sono stati individuati dall'analisi dei filmati, girati con tanti telefoni cellulari e dalle 400 telecamere ad alta definizione installate al Dacia Arena. Indagini rapide i cui primi risultati si registrano oggi, a carico di due persone arrestate a Udine, e poi a Pordenone, Gorizia, Napoli. Alle due persone arrestate a Udine è contestato anche il reato di resistenza. Al termine della partita 15 persone sono state ferite - sei delle quali ricoverate - ma nessuna di queste per i colpi sferrati con le cinghie e altri strumenti, bensì per la calca scatenatasi dopo l'invasione di campo degli ultras bianconeri o anche per semplici cadute, ad esempio saltando sul campo dagli spalti.

Questo sabato era cominciato con le perquisizioni, e subito dopo sono scattati gli arresti. Secondo voci non confermate, tra i facinorosi - che sono stati molti di più allo stadio - ci sarebbero tifosi anche di altre squadre.