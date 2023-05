Alla Nunziatella cerimonia per gli Allievi

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Si è svolta oggi, presso la Scuola Militare "Nunziatella", la cerimonia del Mak π 100 degli Allievi del 233/o Corso, che si apprestano a finire il loro percorso formativo tra le mura del "Rosso Maniero". Con il simbolico "passaggio della stecca", hanno tramandato ai frequentatori più giovani il compito e l'onere di trasmettere e far rispettare le tradizioni che contraddistinguono la storia della Scuola.

Alla cerimonia, presieduta dal capo di Stato maggiore dell'Esercito Pietro Serino, già allievo del corso 74/78, hanno preso parte le autorità militari e civili della Regione e della città metropolitana di Napoli.

"La strada della libertà, uno dei valori che tre anni fa avete giurato di difendere - ha detto Serino rivolto agli allievi - è tortuosa, lunga e difficile, ma vale la pena percorrerla, senza compromessi, cadendo e rialzandosi".

Momento significativo della cerimonia la consegna della "drappella", da parte della madrina, la signora Antonella De Marco, al 234/o corso: ricamata con il numero del corso, adornerà la tromba della "guardia d'onore" e della batteria tamburi per tutta la durata del prossimo anno accademico, fino al successivo Mak π 100.

Durante la cerimonia, sono state consegnate delle borse di studio ad allievi ed ex allievi particolarmente meritevoli che hanno riportato i migliori rendimenti scolastici nel corso dell'anno precedente. (ANSA).