Aggredito candidato sindaco a Pomigliano d'Arco

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 05 MAG - Il candidato sindaco di Europa Verde a Pomigliano d'Arco, Salvatore Cioffi, è stato aggredito in serata da alcune persone a volto coperto al termine di una manifestazione elettorale. Il candidato, ex presidente del Consiglio comunale, ha riportato diverse ferite ed ecchimosi su tutto il corpo.

Secondo quanto trapelato, l'uomo è stato avvicinato, mentre si allontanava dalla manifestazione elettorale per riprendere la propria vettura, da alcune persone a volto coperto che lo hanno aggredito a calci e pugni. Cioffi è stato soccorso da alcuni compagni di partito attirati dalle urla dei residenti che lo hanno notato mentre era ancora a terra. Gli altri candidati a sindaco, Vito Fiacco, Lello Russo e Marco Iasevoli, hanno espresso solidarietà all'esponente di Europa Verde. (ANSA).