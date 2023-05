A Napoli un'intesa interistituzionale per gli "Orfani Speciali"

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - E' finalizzato alla salvaguardia e alla progettazione di interventi a favore dei cosiddetti "orfani speciali" il protocollo d'Intesa interistituzionale sottoscritto tra il generale D. Antonio Jannece, comandante della Legione Carabinieri "Campania" e Fedele Salvatore, presidente della Cooperativa Sociale IRENE '95, Capofila del progetto "Re.S.P.I.R.O." (Rete di Sostegno per Percorsi di Inclusione e Resilienza con gli Orfani Speciali).

L'accordo è stato stipulato nella sala di rappresentanza della Caserma "Salvo d'Acquisto", sede del Comando Legione Carabinieri "Campania".

L'intesa - a vantaggio dei figli di vittime di crimini domestici prevalentemente di genere femminile (femminicidi) - prevede la formazione e inclusione socio-lavorativa degli orfani, il sostegno alle famiglie affidatarie, una mappatura del fenomeno, una formazione specifica, mirata e continua per operatori dei servizi socio-sanitari, dei Centri Antiviolenza e per gli altri professionisti (Forze di Polizia, personale del Tribunale Ordinario e per i Minorenni, legali, insegnanti, volontari delle associazioni). (ANSA).