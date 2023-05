Spari a Napoli, un morto: 'fatto non legato alla festa'

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - L'uccisione di un uomo nella notte della festa scudetto non c'entrano con i festeggiamenti. Lo spiegano il prefetto di Napoli, Claudio Palomba ed il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

La morte di un uomo, avvenuta ieri sera, a Napoli "è assolutamente slegata rispetto ai festeggiamenti, non è connessa ai festeggiamenti". Lo afferma il prefetto di Napoli, Claudio Palomba ai microfoni di SkyTg24. "Quello che mi preme sottolineare è il senso di responsabilità dei napoletani: ieri c'era un divieto di circolazione ed è stato largamente osservato. C'erano dei varchi con uomini delle forze dell'ordine a presidiarli. La macchina dell'organizzazione ha funzionato", conclude il prefetto.

Attenti a "non dare un messaggio sbagliato". Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Radio Anch'io su Radiouno parla dell'uomo ucciso nella notte. "Questo morto che c'è stato è legato ad una dinamica che non c'entra niente con la festa. Si tratta di una persona che ha precedenti penali importati.

Probabilmente si è trattato di un regolamento di conti che ha trovato l'opportunità della festa. L'episodio ha una cornice completamente differente". (ANSA).