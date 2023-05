ScudettoNapoli:Nino D'Angelo,dopo 33 anni lo spiego a mio nipote

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Eccomi qui dopo 33 anni a spiegare a mio nipote che cos'e' il Napoli. Grazie Campioni D'Italia!".

Così, con una dedica speciale su Instagram, Nino D'Angelo celebra lo scudetto del Napoli. "Hai visto che bello, sei campione, sei campione d'Italia", ha aggiunto l'artista che poi ha anche postato un video in cui lo si vede suonare il piano e cantare sempre per festeggiare la sua squadra del cuore, e della sua città.

Successivamente, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha rivelato che "sto piangendo da questa mattina. Siamo i più forti, non c'è niente da fare. Ci siamo appropriati dell'Italia perché siamo campioni d'Italia". (ANSA).