Scudetto Napoli:da Insigne a Cavani l'amore social degli ex

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - "Napul'è mille culure. Oggi è la rivincita degli ultimi, di quelli che non si arrendono mai!".

Così Lorenzo Insigne celebra sui social il terzo scudetto del Napoli, che avrebbe voluto vivere ma che si gode fino in fondo, anche ora che è al Toronto, il titolo della sua squadra per cui tifa oltre che esserne stato stella. Insigne inizia citando Pino Daniele e poi elogia il gruppo che ha vinto: "Un gruppo fantastico che ha dimostrato di essere all'altezza di questo terzo scudetto. Grandi ragazzi, con il cuore vicino a tutti voi, Napoli campione".

Grande affetto anche da Edinson Cavani che ha postato su Instagram un video in cui i suoi due figli, che vivono a Napoli, sono in strada a festeggiare lo scudetto: "Per questa eredità - scrive Cavani da Valencia - e per tutti i bel momenti vissuti vi voglio fare gli auguri e complimenti per questo nuovo titolo.

Meritate questo e molto di più. Forza Napoli sempre". Tra le stelle che hanno costruito la lunga scalata del Napoli in questi anni anche Lavezzi che ha dedicato un forte pensiero di legame alla città: "Vorrei dirvi - scrive sui social - con questo messaggio che nonostante non abbia fatto parte di questo momento, voglio ringraziare dal profondo del mio cuore tutte le persone che oggi formano parte di quello che é successo. Mi sento nel dovere di ringraziare la gente che ha fatto di un sogno una realtá... che renda il popolo napoletano orgoglioso e felice. Meritate di festeggiare e onorare la gente che ha regalato una felicità genuina, tramite il calcio. Ringrazio società e tutti che sono parte di questo momento e dire a voi che sono più che grato che, quando mi ha toccato giocare ripresentandovi, ho cercato di onorare sempre il club e la cittá, stando all'altezza. Vi porterò sempre nel mio cuore...

adesso festeggiate e date amore ai giocatori che questo sia una realtá per la storia del club e di una città piena di passione".

Esprime l'amore per Napoli che gli è rimasto dentro anche Kalidou Koulibaly: "Auguri a tutti voi fratelli napoletani. Il tempo è arrivato. Abbiamo dovuto aspettare - ha detot a Sky Sport - anni, mesi, settimane, giorni, ore… Ma oggi è fatta.

Siamo campioni d'Italia. Questo gruppo ci ha reso felice. Hanno combattuto per un intero popolo rendendoci felice. Si faccio parte dei tifosi oggi. Tutto il merito è di questo gruppo del suo staff e tutti quelli che lavorano per il Napoli perché hanno fatto quello che tanti hanno provato a fare per anni e sono riusciti". (ANSA).