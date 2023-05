Scudetto Napoli: versi in napoletano parafrasando la 'Ciucceide'

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Quattro versi in vernacolo, come nella migliore tradizione poetica napoletana, per ricordare, parafrasando la 'Ciucceide', il poema eroico che Niccolò Lombardo scrisse per esaltare l'Asino, nobile tra gli animali nobili, dividendo in "arragliate" i numerosi capitoli della sua composizione poetica. Ne è autore lo scrittore e giornalista Carlo Avvisati.

"Questa "Arragliata" vuole essere un omaggio all'impegno del Ciuccio, alla sua squadra e ai sui tifosi e supporter che da ogni angolo della terra, ieri sera, ma a dire il vero da quando è iniziato il campionato, hanno sempre tifato Napoli e ieri sera finalmente hanno gioito per questo terzo scudetto", spiega Avvisati.

Ciucceide napulitana Arragliata p’’o terzo scutetto di Carlo Avvisati Erano mmerze e ddiece, ‘o quatto ‘e maggio, duimila e vvintitré, gioverì a ssera ch’a Ffuorerotta ‘o sole manna ‘e ragge. E chi lo diciarrà maie che piacere e che suddisfazione, quanta e cquale, ce nne venette a nnui ciucci vardati pe cchesta ddiece e ggranna pallunata ca st’Osimècco nuosto, ommo affatato, a st’Udinese mporta nce ha schiaffato. E mmo, chi ‘o ssape mo, si dico overo, ‘e vvote avasta sulo nu penziero: uno ce mette ‘o core, comme aiere, p’’o riesto … po s’’o vvere San Gennaro. Cert’è ca ‘e ccose nce so’ ghiute bone: âmma iucato ‘o meglio campiunato… e a ttuttu quanti avimmo smafarato! E mmo cu stu scutetto stammo a ttre… e a vvuje v’ abbruscia ‘o “ chillo” comme a cché!

Ciucceide napoletana; raglio per il terzo scudetto; Erano verso le dieci (di sera), il quattro di maggio, duemilaventitré, giovedi sera, che a Fuorigrotta, il sole manda (i suoi) raggi e chi lo potrà mai dire quale piacere e che soddisfazione, e quanta e quale, ne venne a noi asini bardati per questa terribile grande pallonata che quest’Osimhen nostro, uomo fatato, a questa Udinese, in porta, gli ha schiaffato; e ora, chi sà ora, se dico il vero, a volte basta solo un pensiero uno ci mette il cuore, come ieri, per il resto, poi, ci pensa San Gennaro. Certo è che le cose ci sono andate bene: abbiamo giocato il migliore campionato… e a tutti gli altri li abbiamo sfiancati! E ora con questo scudetto noi siamo a tre mentre a voi brucia terribilmente il lato “B”. (ANSA).