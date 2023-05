Scudetto Napoli: Osimhen, Spalletti come un padre, ora festa

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Il gol scudetto? Avrebbe potuto segnarlo anche chiunque altro, l'importante era conquistare questo traguardo. Adesso non vedo l'ora di tornare a Napoli per abbracciare tutti i tifosi". Così Victor Osimhen ai microfoni di Sky Sport.

"Il mio prossimo sogno? Per adesso ho raggiunto questa vittoria iconica dopo 33 anni, altri sogni verranno ma non è il momento di parlare dei miei sogni - ha aggiunto - Adesso voglio solo celebrare il momento con i tifosi e con la mia famiglia". "Spalletti? E' un grande allenatore, come un padre per tutti noi, anche per i consigli che mi ha dato fuori dal campo. A inizio stagione ci ha chiesto delle cose, parlando alla squadra, ed è riuscito a concretizzarle". (ANSA).