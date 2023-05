Scudetto Napoli: nella notte soccorso medico per 203 persone

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - È di 203 persone soccorse nella notte a Napoli, tra cui tre poliziotti feriti in modo lieve da aggressori, il bilancio degli interventi medici compiuti durante la festa scudetto, protrattasi fino alle prime ore del mattino.

Il piano straordinario varato dalla Regione, con il servizio 118 e la Asl Napoli 1 Centro, ha visto potenziare per la notte i pronto soccorso di diversi ospedali, ma anche l'allestimento di sette punti di primo soccorso in altrettante tende in zone nevralgiche. In più otto moto mediche e 24 squadre a piedi (ognuna con un infermiere e un soccorritore muniti di defibrillatore) hanno percorso la città effettuando diversi interventi.

Le tipologie di soccorso sono state numerose: persone accoltellate, sfaceli di mano o traumi oculari per scoppio di petardi, fratture e ferite per incidenti o cadute, ma anche attacchi di panico e crisi d'asma per inalazione di fumogeni.

(ANSA).