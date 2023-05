Scudetto Napoli: nel Casertano striscione choc su Anna Frank

(ANSA) - CASERTA, 05 MAG - Un'immagine di Anna Frank con la maglia del Napoli e uno striscione con la scritta "Tu sei napoletana, noi no!" è comparso ieri sera a Mondragone, comune del litorale casertano, durante i festeggiamenti per lo scudetto. A denunciare e condannare l'accaduto con un post su Facebook è il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga. "La stupenda ed ordinata festa di ieri per la vittoria matematica del campionato di calcio di serie A da parte del Napoli - racconta - è stata macchiata da un gesto ignobile da parte di sconsiderati che hanno utilizzato e strumentalizzato il volto di Anna Frank, vittima delle barbarie naziste durante la seconda guerra mondiale, al fine di deridere - in maniera assurda e spregevole - i tifosi napoletani. Tale insensato gesto va condannato senza se e senza ma".

Lo striscione è comparso davanti a un tabellone affisso dai tifosi mondragonesi del Napoli con la scritta "Fatevene una ragione", rivolta ai cittadini che sostengono altre squadre. Il sindaco chiede a chiunque possa fornire elementi utili per l'individuazione dei responsabili di contattare le forze dell'ordine: "Dimostriamo di essere una comunità responsabile e soprattutto civile. Io, in qualità di primo cittadino, chiedo scusa alle vittime della Shoah e ai tifosi tutti. Mondragone non è questa". (ANSA).