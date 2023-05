Scudetto Napoli: Kvaratskhelia, se lo sogni puoi realizzarlo

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - "Se lo sogni puoi realizzarlo. I sogni diventano realtà. Forza Napoli sempre, grazie a Dio per tutto". Così Kvicha Kvaratskhelia nella notte festeggia su Intsagram lo scudetto conquistato ieri sera dal Napoli, la fine di una lunga corsa che ha fatto sognare tutta la notte a Napoli la città e a Udine i calciatori azzurri. Il poster del club con lo scudetto in mezzo alla squadra è postato dai giocatori simbolo del Napoli, come anche Osimhen, che ieri ha segnato il gol del pareggio a Udine confermandosi la stella del Napoli campione: "Cari napoletani - ha scritto sui social - abbiamo preso lo scudetto! Ora festeggiamo!". Una gioia che è anche un appuntamento per i partenopei che domenica abbracceranno la squadra al Maradona per la partita cotro la Fiorentina con la certezza che il capitamo azzurro Di Lorenzo ha sottolineato sui social pieno di gioia, scrivendo: "Siamo campioni d'Italia!".

