Scudetto Napoli: è in corso la pulizia di strade e monumenti

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Dopo la festa della scorsa notte Comune di Napoli e aziende comunali stanno utilizzando tutti i mezzi a disposizione per ripulire la città. In campo dall'alba vi sono glii operatori di Asia, Napoli Servizi, Abc, e dei servizi Arredo urbano e Verde della Città.

Una radicale opera di bonifica da parte di una task force è in corso nell'area dello stadio Maradona, delle scale di Chiaia e san Potito, dei porticati della Chiesa di San Francesco da Paola in piazza Plebiscito, nella galleria 'Principe di Napoli' e galleria Umberto con i relativi porticati. Le fontane del Nettuno e del Gigante non hanno riportato danni mentre la Fontana del Carciofo, letteralmente invasa dai tifosi nel corso della notte, è stata ispezionata stamane dai tecnici di ABC che ne hanno ripristinato l'impianto idrico. La storica recinzione bassa dell'aiuola, in ferro battuto, è risultata spezzata in più punti e sarà ripristinata in giornata dalla Napoli Servizi. Predisposta dalla Polizia Locale una recinzione provvisoria mentre i tecnici del verde urbano provvederanno al ripristino del manto erboso circostante così come in altri siti.

Nella Galleria Laziale, la Polizia Locale ha rimosso tutti gli estintori che erano stati riversati sulla carreggiata ricollocandoli negli armadi per le verifiche e le eventuali sostituzioni, da parte della ditta incaricata, anche degli sportelli lesionati.

"Si sta recuperando su tutto il territorio cittadino utilizzando tutti i mezzi a disposizione - ha spiegato l'assessore al Verde e all'Igiene Urbana Vincenzo Santagada - durante la notte non si è potuto effettuare tutto sia a causa della festa in corso che per il forte incremento di rifiuti abbandonati in strada. Abbiamo sopperito con spazzatrici aggiuntive e operai, soprattutto in alcune aree specifiche come il centro cittadino, via Roma via Toledo, Piazza Plebiscito e tutta la zona limitrofa allo stadio e a piazzale Tecchio dove si sta ancora lavorando per cercare di recuperare tutto quanto in giornata ed essere pronti per la partita di domenica allo stadio Maradona". (ANSA).