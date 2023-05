Scudetto Napoli: quattro feriti per spari e altri per petardi

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Cominciano a registrarsi purtroppo i primi feriti dei festeggiamenti per il Napoli campione d'Italia.

Secondo quanto si apprende dalla questura quattro persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco. Una è in gravi condizioni ed è ora ricoverata all'ospedale Cardarelli. I fatti, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono avvenuti nella zona di corso Garibaldi. Altre tre persone sarebbero invece rimaste ferite per l'esplosione di petardi: tutti con lesioni alle mani, sono stati ricoverati al Vecchio Pellegrini. (ANSA).