Scudetto Napoli: domenica modifiche del servizio Anm

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Domenica prossima, in occasione della partita che sarà dispustata allo stadio Maradona di Napoli con la Fiorentina, "considerata la straordinarietà degli eventi" il servizio Anm, si legge in una nota, subirà alcune modifiche.

Metro linea 1: la circolazione è limitata alla tratta Piscinola/Dante con servizio senza interruzioni fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

Ultima corsa intera tratta: da Garibaldi ore 21.04, da Piscinola ore 20.34 Ultima corsa: da Piscinola per Dante ore 01.26, da Dante per Piscinola ore 01.48 Funicolari Montesato, Mergellina e Centrale in servizio fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

Bus: il servizio delle linee 116, 140, 151, 162, 165, 169, 175, 182, 196, C16, 204 (con autobus), 254 (con autobus), R5, R7, 612 sarà garantito fino alle ore 02.00 del giorno successivo. Le altre linee effettueranno l'esercizio ordinario festivo.

Il servizio bus notturno è sospeso.

Alibus: il servizio sarà garantito fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

Filobus e tram: servizio sospeso dalle ore 17:00.

Parcheggi Argento- Chiaiano e Frullone: aperti fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

Parcheggio Brun- Colli Aminei aperti tutta la notte.

Ascensori: in funzione fino alle ore 14.00.

Anm Point attivi fino alla chiusura degli impianti. (ANSA).