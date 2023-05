De Laurentiis,grazie, abbiamo vinto insieme

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - "Grazie, grazie, grazie grazie. Mi avete sempre detto che vogliamo vincere e abbiamo vinto tutti insieme!". Queste le prime parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis andato al centro del campo al Maradona dopo la vittoria aritmetica dello scudetto. "E adesso - ha aggiunto - domenica con la Fiorentina tutti qui per la grande festa!".

"Oggi - ha proseguito - è il coronamento di un'attesa di 33 anni. Io quando arrivai dissi dieci anni per l'Europa, promessa mantenuta in anticipo, poi dissi dieci anni per lo scudetto e ce l'abbiamo fatta prima. Ora rivincerlo, rivincerlo e poi ci manca la Champions". "Questa squadra - ha detto De Laurentiis - si era appesantita di responsabilità, ci voleva una manciata di aria muova nel gruppo e ora abbiamo vinto sapendo che questo scudetto lo abbiamo costruito negli anni".

Secondo il prsidente del Napoli, "questo scudetto è un nuovo punto di partenza. Adesso non ci dobbiamo più fermare deve essere solo un inizio e per questo Osimhen e Kvaratskhelia non si muovono, non si toccano". "In questi anni - ha aggiunto - c'è stata perseveranza a Napoli di andare contro il sistema che in qualche modo blocca il calcio italiano, se sei da solo contro il sistema ci metti più tempo. Mi auguro che questo scudetto sia un cambiamento del calcio italiano, spero che i miei colleghi lo capiscano". Una frase anche per il tecnico Spalletti: "da parte sua c'è grade consapevolezza - ha detto De Laurentiis - e grande dedizione, lo ringrazio". (ANSA).