Da Osimhen a Spalletti, quale Napoli dopo lo scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - E adesso? Ci sono ancora giorni e settimane, a Napoli, per festeggiare lo scudetto, ma già si comincia a pensare al futuro, al ciclo nuovo evocato ieri sera proprio dal presidente De Laurentiis: "Questo scudetto - ha detto - è un nuovo punto di partenza. Adesso non ci dobbiamo più fermare: deve essere solo un inizio, per vincere ancora e puntare alla Champion's. Anche per questo Osimhen e Kvaratskhelia non si muovono, non si toccano".

Parole nette che non lasciano dubbi sulle intenzioni di chi il club lo prese fallito e retrocesso in serie C e lo ha portato a vincere il terzo scudetto, agganciando la Roma e facendo salire a 9 i tricolori conquistati dalle squadre italiane dalla capitale in giù, contando anche il titolo del Cagliari di Riva.

C'è dunque una nuova strada da disegnare, ma prima la squadra vuole godersi l'onda lunga della festa, cominciata con la notte di Napoli e che proseguirà domenica con il match in casa con la Fiorentina, vissuto dai tifosi come l'occasione di abbracciare come si deve, a casa loro, al Maradona, i nuovi campioni d'Italia.

La festa è durata tutta la notte, una notte insonne, anche per i calciatori del Napoli, con i capelli tinti di azzurro, i lunghi cori negli spogliatoi e nelle stanze d'albergo, l'abbraccio di Spalletti a Di Lorenzo, la grande gioia e anche la commozione: quella di Kvaratskhelia, ad esempio, seduto sulla panca negli spogliatoi. Una felicità meritata per un campionato dominato fin dall'inizio, con una squadra che aveva appena perso Insigne, Kouloibaly e Mertens e che grazie al ds Giuntoli si è ritrovata con Kvaratskhelia, Kim e la coppia Raspadori-Simeone.

Un organismo che ha funzionato alla perfezione grazie a Spalletti che ha vinto il suo primo scudetto, portando al top una compagine allenata al meglio negli anni recenti dai top mondiali Sarri, Ancelotti e Benitez.

Tutto perfetto, ma ora? Le voci si rincorrono a partire da Spalletti, che il presidente ha confermato in un'intervista esercitando l'opzione per il terzo anno, ma che deve decidere se restare o meno e ha detto che lo farà guardando alle prospettive. La tensione dietro le quinte c'è e la permanenza del tecnico viene oggi data a circa il 50%: non è tutta felicità, per lui, nel rapporto con il presidente e ora può andare via da vincitore. Se in campo tutto funziona, infatti, l'equilibrio nel club azzurro non è perfetto: oltre alla decisione di Spalletti, c'è anche il ds Cristiano Giuntoli che è tentato dell'offerta che gli arriva dalla Juventus.

Ma in primo piano nella testa dei tifosi ci sono soprattutto i calciatori, a partire da Oismhen e Kvaratskhelia, per i quali possono arrivare offerte importanti che il patron ha spesso definito "irrinunciabili" se superiori ai 100 milioni. De Laurentiis però stavolta è davvero tentato di resistere, viste le finanze del club, che ha venduto giocatori dall'ingaggio molto pesante e che quest'anno ha incassato solo di premi 110 milioni, tra i 78 della Champions League arrivando ai quarti e i 23 pagati dalla Lega a chi vince lo scudetto. La gloria europea è davvero l'obiettivo del patron azzurro che spera di tenere il gruppo unito dentro e fuori dal campo. I pensieri per il futuro sono tanti, ma oggi c'è solo spazio per la gioia degli azzurri arrivati allo scalo militare di Grazzanise e accolti da centinaia di tifosi, mentre domenica la festa sarà al Maradona già esaurito da molto tempo. (ANSA).