Chiede pizzo a titolare cantiere edile, preso dalla polizia

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - Avrebbe chiesto il pizzo al titolare di un cantiere edile di Vilaricca evocando la forza di intimidazione del clan "Ferrara-Cacciapuoti", egemone nella zona. Ma l'imprenditore non si è fatto intimidire ed ha denunciato tutto alla polizia. In poco tempo le indagini sono state portate a termine e nella mattinata di oggi la Polizia ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura-Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di una persona ritenuta gravemente indiziata del delitto di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso dalle indagini degli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca e della Squadra Mobile di Napoli, l'indagato avrebbe appunto preteso dal titolare di un'impresa edile, che stava operando a Villaricca, la consegna di una somma di denaro per la prosecuzione dei lavori, evocando la forza di intimidazione del clan "Ferrara-Cacciapuoti".

(ANSA).